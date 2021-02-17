السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا بذكرى استقلال بلادها



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة فيوسا أوسماني القائمة بأعمال رئيس جمهورية كوسوفا، رئيسة برلمان جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:35ت م0101

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