السعودية اليوم / سمو أمير عسير يتفقد سير أعمال المرحلة الثالثة من مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق



أبها 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم، مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق (المرحلة الثالثة) الذي يُنتظر أن تكتمل أعماله خلال سبتمبر المقبل بسعة نقل أولية تبلغ 275 ألف متر مكعب من المياه المحلاة، تليها أعمال التشغيل الأولية من تعقيم للمنظومة و الأنابيب وبدء الاختبارات التشغيلية.

ووقف سموه على أعمال مسار أنابيب خط أبها التي يبلغ طولها 107 كيلومترات، بدءاً من النفق رقم 4 بمنتزه الفرعاء وزاوية انحدار 20 درجة، مستمعاً إلى شرح من معالي محافظ المؤسسة عن مراحل المشروع الذي يعزز الأمن المائي في منطقتي عسير وجازان، ويهدف إلى زيادة سعة نقل المياه المحلاة بكميات إضافية تبلغ 375 ألف متر مكعب يومياً، يتم إيصالها إلى 9 محافظات ومراكز شمال تهامة عسير للمرة الأولى.

عقب ذلك، زار الأمير تركي بن طلال محطة الضخ الرابعة التي تقع على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر، مثمناً سموه إنجاز 60 % من المحطة في ظل صعوبة التضاريس والتحديات التي واجهت سير العمل، كما وقف سموه على سير العمل في محطة الضخ الثالثة، التي بلغت نسبة الأعمال فيها 80 %، مما أسهم في وصول نسبة الإنجاز الكلي لأعمال المشروع إلى 70 %، مطلعاً سموه على نموذج لأحد أنابيب المشروع المصنع محلياً من الحديد الصلب والمبطن بالأسمنت لحمايتها من الداخل، والمغلفة بثلاث طبقات من البولي إيثلين للحماية الخارجية، وذلك لتحقيق أقصى درجات الموثوقية وضمان إمداد المياه المحلاة إلى العملاء كافة.

وفي نهاية الجولة، اطّلع سمو أمير منطقة عسير على مشروع النفق رقم 3 الواقع بين محطتي الضخ الثالثة والثانية بطول 620 متراً، ووقف على سير العمل في المشروع ، مشيداً سموه بجهود الكوادر الهندسية والفنية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وما حققته من توفير أعلى معايير السلامة والإنجاز التي توجتها بتحقيق 14 مليون ساعة عمل بدون أي إصابة.

وكان سمو الأمير تركي بن طلال قد رأس اجتماعاً بقيادات وزارة المياه وشركة المياه الوطنية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استعرض خلاله أبرز البيانات الإحصائية وتطورات مشاريع السدود التي طرحت للاستثمار، ومتابعة مشروع نقل المياه المجددة من محطات المعالجة البيئية من أبها وخميس مشيط ، والتعديات على السدود وسبل الحد منها.

كما استعرض سموه 197 مشروعاً مستقبلياً لرفع تغطية خدمات المياه في المنطقة إلى نسبة 80 % وخدمات الصرف الصحي إلى 90 % .

// انتهى //

13:31ت م

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