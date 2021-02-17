كيفية الاستعلام عن خدمات مكتب العمل لوافد برقم الإقامة 1442

يتلى مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها للكثير من الوافدين في المملكة ولأصحاب المنشآت التي يعمل لديها وافد عامل، كما يمكن الاستعلام عن هذه الخدمات من خلال موقع وزارة العمل وسوف نتعرف على الخطوات اللازمة للاستعلام في المقال التالي وأهم الخدمات التي يقدمها مكتب العمل للوافدين وأصحاب الأعمال.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

يتمكن الوافد من الاستعلام عن الخدمات المقدمة له من خلال استخدام رقم الإقامة كما يتمكن صاحب العمل من الاستعلام عن الخدمات الخاصة بالوافدين العاملين لديه من خلال رقم الإقامة الخاصة بالعامل، ويمكن الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تسجيل بيانات الدخول بالاسم وكلمة السر.

الانتقال إلى خدمات الوزارة ومنها دليل الخدمات.

الذهاب إلى الاستعلام عن خدمات مكتب العمل،

تحديد نوع الخدمة ، وكتابة رقم الهوية أو الإقامة.

الضغط على استعلام،

خدمات مكتب العمل

يقدم مكتب العمل في المملكة العديد من الخدمات التي تهم الوافدين وأصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم أعداد من المقيمين ويحتاجون إلى إدارة العديد من الخدمات الخاصة بهم ويوفر مكتب العمل ومن موقعه على الإنترنت الكثير من هذه الخدمات ومنها: