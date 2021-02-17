شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتوسع في مراكز لقاحات «كوفيد-19» بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير مساء الثلاثاء المقر الأول لمنح اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد كوفيد-19 بجامعة أم القرى بعابدية مكة المكرمة. وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا مسبقاً لطلب اللقاح عبر تطبيق (صحتي). كما اطلع مطير على آلية عمل الفريق الطبي وكيفية تقديم الخدمات، أثناء رحلة التطعيم منذ دخول الفرد إلى المقر من خلال نقطة الفحص البصري وتسجيل الحضور ثم الجلوس في منطقة الانتظار، والحصول على اللقاح إلى مغادرته المقر بعد مضي 15 دقيقة من التطعيم ليتم التأكد من عدم حدوث أي مضاعفات لا قدر الله. وأبان مطير أن صحة مكة المكرمة تشرف حالياً بتوجيه ومتابعة من وزارة الصحة على تفعيل 5 مقرات أخرى لمنح اللقاح بمكة المكرمة، إذ يلي مقر جامعة أم القرى، مدينة الملك عبدالله الطبية و4 مراكز للرعاية الصحية الأولية في الشرائع والمعابدة والعوالي وحي التخصصي، ومن ثم التوسع حتى نصل إلى 11 مقراً بمكة المكرمة. وذكر المتحدث باسم صحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن عدد الذين تلقوا اللقاح بمقر جامعة أم القرى في أول يوم لافتتاح المركز بلغ أكثر من 100 شخص، وسيتم مضاعفة العدد خلال الأيام القادمة تدريجياً حتى نصل إلى 2000 شخص يومياً. مبيناً أن الطاقة الاستيعابية للمركز تكفى لأكثر من 5000 شخص من خلال 62 مركز استقبال، وسيتم مضاعفتها إلى 120. موضحاً البدء في التشغيل التدريجي بمركز لقاحات كورنا في جامعة أم القرى، عبر 6 مسارات بطاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف شخص، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية للمركز خلال الأسبوع الحالي ستكون في الفترة المسائية، وستتاح من الأسبوع القادم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.