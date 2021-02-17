تطبيق «توكلنا»: 9 معلومات ضرورية لتسجيل الحساب الشخصي

حدد تطبيق «توكلنا» البيانات الضرورية المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الحساب الشخصي بالتطبيق.

وأوضح «توكلنا»، عبر موقعه الإلكتروني الخاص، أن التطبيق له بيانات دخول خاصة به، تشمل رقم الهوية الوطنية، وكلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي لكل مستخدم في التطبيق، لافتةً إلى أنه لا يمكن استخدام بيانات دخول أي منصة أو تطبيق آخر وإقرانها بحساب المستخدم في «توكلنا».

وأشار تطبيق «توكلنا» إلى أن البيانات الضرورية لتسجيل الحساب بالتطبيق تشمل وتتضمن المعلومات التالية:

– وجود حساب في منصة أبشر. ومن ليسه لديه حساب يمكنه تعريف رقم جواله من أحد المسجلين في أبشر.

– رقم الهوية الوطنية (مواطن/مقيم).

– تاريخ الميلاد.

– عنوان السكن (يتم تحديده على الخارطة التفاعلية، ويشترط الوجود في السكن أثناء التحديد).

– رقم الجوال (من حساب أبشر أو المعرف من أحد المسجلين في أبشر).

– تحديد التابعين (أيًّا كانت أعمارهم) الموجودين في السكن نفسه.

– تحديد العمالة المنزلية الموجودين في السكن نفسه.

– كلمة مرور خاصة بالحساب الشخصي للمستخدم في التطبيق.

- الإجابة الصحيحة على الأسئلة.

وأضاف «توكلنا» أنه يمكن لكل فرد –سواء كان مواطنًا أو مقيمًا، أيًّا كان عمره، وسواءٌ كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا– التسجيل بشكل مستقل في التطبيق، لافتًا إلى أنه يمكن للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة التسجيل بحساب مستقل بـ«توكلنا».

وأكد «توكلنا» أن الذي ليس لديه بطاقة هوية وطنية، يمكنه التسجيل في التطبيق باستخدام رقمه في سجل الأسرة، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة، يلزم قبل التسجيل تعريف رقمه في سجل الأسرة، وجواله من أحد المسجلين في منصة أبشر.

وأكدت الجهات الحكومية ضرورة اعتماد استخدام تطبيق «توكلنا» ، كإجراء احترازي إلزامي لدخول جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية ولدخول المباني الحكومية؛ لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد.

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