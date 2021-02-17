«الجوازات السعودية»: التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية جواز السفر، شرط مهم عند المغادرة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يجب تجديد الجواز للخروج النهائي؟ باقٍ شهر ونصف على الانتهاء».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «التعليمات تشترط صلاحية جواز السفر عند المغادرة. ويمكن إصدار تأشيرة الخروج النهائي من خلال خدماتنا الإلكترونية، بشرط أن يكون متبقيًا في صلاحية جواز المقيم ٦٠ يومًا فأكثر».

وعن سفر المقيمين قال: «بإمكان المقيم السفر بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة. ويلزم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد».

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