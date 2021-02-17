«الصخري» يتوقع أمطارًا على العاصمة الرياض ومحيطها.. غدًا الخميس

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، هطول أمطار مصحوبة برياح باردة نسبيًّا على العاصمة الرياض وما حولها، خلال غدٍ الخميس.

وقال الصخري، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «العاصمة الرياض وما حولها، قد تهطل عليها أمطار خفيفة مع رياح باردة نسبيًّا، بمشيئة الله، خلال غدٍ الخميس 6 رجب 1442 الموافق 18 فبراير 2021.. والله أعلم».

من جانبه، توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة)، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك).

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