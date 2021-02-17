في فيلتين سكنيتين بالرياض.. ضبط عيادات مخالفة لممارسة مهنة طب الأسنان

ضبطت صحة الرياض، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة شغلت عيادات منزلية مخالفة للأسنان في فيلتين سكنيتين.

وأوضحت صحة الرياض، أنه بناءً على بلاغ ورد إلى إدارة الالتزام، تم الوقوف على الموقعين المخالفين وضبطهما؛ حيث تم ضبط عمالة مخالفة تعمل في مهنة طب الأسنان في عيادتين خاصتين بها؛ وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت عن إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمهم للشرطة لإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيالهم.

وشددت صحة الرياض على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

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