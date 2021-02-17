خادم الحرمين وولي العهد يهنئان «أداما بارو» بذكرى استقلال جامبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جامبيا أداما بارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، برقية تهنئة لرئيس جامبيا بالمناسبة نفسها.

وعبَّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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