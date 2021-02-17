طلب دعم «سكني».. المنصة الوطنية الموحدة توضح الخطوات والشروط

حددت المنصة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية، شروط طلب دعم سكني ومتطلباته وتفاصيله وخطواته وآليته.

وأوضحت المنصة، من خلال موقعها الإلكتروني، أن الخدمة تستهدف المواطن أو المواطنة للتسجيل في قوائم الوزارة لطلب دعم سكني، والتحقق آليًّا من أهلية المتقدم بناءً على شروط الحصول على دعم سكني لقبول أو رفض الطلب مباشرةً عن طريق الربط الإلكتروني بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشارت المنصة الوطنية الموحدة، إلى أن أهم وأبرز اشتراطات ومتطلبات الاستفادة بالخدمة، التأكد من تسجيل الدخول على بوابة سكني.

وبيَّنت المنصة الوطنية الموحدة، أنه يمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من خدمة طلب دعم سكني بالدخول على موقع بوابة سكني، ويمكن الانتقال إليها مباشرةً (من هنا)

وحددت المنصة الوطنية للخدمات الحكومية، آلية وطريقة طلب دعم سكني؛ وذلك باتباع وتنفيذ الخطوات التالية بالترتيب:

– سجل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني.

– أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد.

– اضغط على زر (التحقق).

– أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالحساب، ورقم الجوال ورمز التفعيل.

– بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).

– اقرأ الشروط والأحكام بعناية، واختر الموافقة، ثم اضغط على (موافق).

– أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.

ونوهت المنصة الوطنية الموحدة بأنه إذا أكملت عملية التسجيل بالاستحقاق، سوف تظهر رسالة (تهانينا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السكني).

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