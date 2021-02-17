انخفاض أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

انخفضت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021، متأثرة بالتراجع العالمي للمعدن النفيس.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 216.54 ريال (57.74 دولار)، مقارنة بنحو 219.07 ريال (58.42 دولار)، في تعاملات أمس.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) إلى 189.47 ريال (50.53 دولار)، مقابل نحو 191.68 ريال (51.12 دولار)، أمس.

بينما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 162.40 ريال (43.31 دولار)، مقابل نحو 164.30 ريال (43.81 دولار)، أمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.31 ريال (33.68 دولار)، مقابل نحو 127.79 ريال (34.08 دولار)، أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية 6738.75 ريال (1797 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) بلغ 1515.75 ريال (404.20 دولار).

وقررت السعودية إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.

وعالميا، واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الخسائر للجلسة الخامسة على التوالي، لتهبط إلى قاع ما يقرب من أسبوعين، إذ تقوض الإقبال على المعدن النفيس نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1793.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1788.40 دولار.

وتتجه أنظار المستثمرين أيضا إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية في أواخر يناير/كانون الثاني، والذي من المقرر صدوره اليوم.