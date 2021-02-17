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‏عاجل | إشعار تجريبي لمنصة الإنذار المبكر في «بقيق» الخامسة مساء

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الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر، بمحافظة بقيق، اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، على إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ ، باستخدام خدمة البث الخلوي ، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عال إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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