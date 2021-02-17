شكرا لقرائتكم خبر عن ‏عاجل | إشعار تجريبي لمنصة الإنذار المبكر في «بقيق» الخامسة مساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي للمنصة الوطنية للإنذار المبكر، بمحافظة بقيق، اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

وتعمل المديرية العامة للدفاع المدني ، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، على إجراء اختبارات تجريبية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ ، باستخدام خدمة البث الخلوي ، وسيتم من خلالها إرسال رسائل تحذيرية مصحوبة بنغمة صوتية مميزة ذات صوت عال إلى الهواتف المتنقلة المتصلة بالشبكة.