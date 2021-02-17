شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون : ندعم ونساند اليمن لتعزيز أمنه واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني وتعزيز أمنه واستقراره في ظل الشرعية الدستورية ووفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

واستعرض في اتصال هاتفي أجراه اليوم برئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية الدكتور معين عبدالملك سعيد، جدول أعمال الاجتماع التاسع عشر للجنة الفنية المشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والحكومة اليمنية والمقرر عقده في 02 مارس 2021م، لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن والتنسيق بشأنها لدعم اليمن في كل ما فيه خيره وازدهاره، ولتحقيق تطلعات الشعب اليمني في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار لليمن وشعبه، بالإضافة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في اليمن.