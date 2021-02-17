الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

المؤشر تاسي يصل إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019

متابعات الخليج 365 - الرياض

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واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع المؤشر العام “تاسي” بنسبة 0.07% تعادل 7 نقاط، عند مستوى 9108 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2019.

تداول 4.4 مليار ريال:

وبلغت قيمة التداولات في تلك الأثناء 4.4 مليار ريال عبر التداول على 158 مليون سهم.

نمو يرتفع:

وبالمثل ارتفع السوق الموازي “نمو” بنسبة 0.03% ليسجل المؤشر ذو الحد الأعلى مستوى 26597.39 نقطة، بينما يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة وطني للحديد والصلب في السوق الموازي “نمو”، كإدراج مباشر برمز تداول 9513 وبالرمز الدولي SA158GIKKKH8.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد أعلنت في 30 ديسمبر الماضي صدور قرار مجلس الهيئة بالموافقة على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية “نمو”.

وتدعمت سوق السعودية من صعود أسعار النفط خلال الأربع جلسات الماضية، بينما عانت أسواق الخليج من انخفاضات وتراجعات طفيفة للمؤشرات.

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