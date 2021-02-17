3.5 مليون شخص في تكساس يواجهون خطر التجمد 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

لا يزال هناك أكثر من 3.5 مليون شخص من سكان تكساس دون كهرباء، بسبب العاصفة الشتوية المخيفة التي عصفت بالولايات المتحدة، وقد بلغ عدد القتلى بسببها 23 شخصًا.

وأودى الطقس البارد الذي حطم الرقم القياسي في درجة حرارته المنخفضة بحياة العشرات، بما في ذلك أربعة من أفراد أسرة واحدة لقوا حتفهم في حريق أثناء استخدام المدفأة، كما تم العثور على رجلين توفيا على الأرجح بسبب درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

انقطاع التيار الكهربي في تكساس

وتصاعد الغضب من تعطل شبكة الكهرباء في تكساس بسبب اضطرار السكان إلى مواجهة درجات الحرارة المنخفضة دون أي مصدر لوجود الطاقة، وظل ملايين السكان في عاصمة الطاقة بالولايات المتحدة يرتجفون دون تأكيدات على أن الكهرباء ستعود قريبًا.

وأثار انهيار الكهرباء غضبًا متزايدًا ومطالبات بإجابات حول الطريقة التي فشلت فيها تكساس في مثل هذا الاختبار الهائل لنقطة رئيسية لطالما فخر المسؤولون بها وهي استقلال الطاقة.

وتُعد ولاية تكساس هي الولاية الوحيدة التي لديها شبكة كهرباء خاصة بها، ولطالما افتخر المسؤلون بهذا الأمر، حتى جاءت العاصفة الحالية وكشفت مدى سوء الأحوال، وقد انقطع التيار الكهربائي عن أكبر مدن الولاية مثل سان أنطونيو ودالاس وأوستن.

بيانات العاصفة الشتوية القياسية

وتسببت موجة البرد في هطول ثلوج هي الأعلى على الإطلاق عبر الولايات الـ 48 في أمريكا الشمالية، وتظهر البيانات الرسمية أن الثلوج تغطي حاليًا 73.2% بارتفاع 6 بوصات، وبالمقارنة، كانت نسبة العام الماضي 35.5% بارتفاع ​4.6 بوصات.

ووصلت درجات الحرارة في بعض الأماكن مثل ولاية مينيسوتا إلى سالب 39 درجة مئوية.

شارك الخبر