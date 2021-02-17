الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

أمطار رعدية على الباحة حتى العاشرة مساء

متابعات الخليج 365 - الباحة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 10 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة العقيق والمندق وبلجرشي وقلوة والأجزاء المجاورة لها.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة).

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.

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