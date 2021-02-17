وزارة التعليم: التزامنا بالإجراءات الاحترازية يحمينا من خطر كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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شددت وزارة التعليم على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يحمينا من خطر فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوزارة صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أكدت فيها أن “التزامنا يحمينا”، وذلك للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحماية من كورونا.

تدابير وقائية:

وضمن أبرز التدابير الوقائية للحماية من كورونا، الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على التعقيم المستمر وغسل اليدين.

التعليم تحذر من الألعاب الإلكترونية:

وفي وقت سابق، وجهت الوزارة باللغتين العربية والإنجليزية رسائل نصية، لتنبيه أولياء الأمور، إلى أهمية ملاحظة أطفالهم عند استخدام الألعاب الإلكترونية.

ويأتي ذلك التحذير خشية تعرض الأطفال لسلوكيات خاطئة أو وقوعهم ضحية لجريمة إلكترونية.

ونصحت أن يكون ولي الأمر بالقرب من أطفاله عند استخدامهم الألعاب الإلكترونية، والحرص على اختيار الألعاب المناسبة لأعمارهم، وذلك لحمايتهم من المخاطر المحتملة مثل تعلم السلوك العدواني والتعرض للمحتوى غير الأخلاقي والوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية.



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