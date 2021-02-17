الصحة توضح أطعمة الأطفال بحسب المرحلة العمرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت وزارة الصحة الضوء على الأطعمة الجامدة المناسبة لكل مرحلة عمرية لتغذية الأطفال تغذيةً سليمةً.

ونشرت صحة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافًا بعنوان تغذية الأطفال، مقدمة خلاله الأطعمة الجامدة التي تعطى للطفل حسب مراحل العمر من حيث مرحلة نمو الطفل الحركي والإدراكي والعضوي.

أطعمة الأطفال بحسب المرحلة العمرية:

وجاء في الإنفوجرافيك ما يلي:

– من 5 إلى 6 أشهر: (أرز مطحون خاص بالأطفال، خضار مسلوق جيدًا ومهروس، مثل الجزر والكوسا والبطاطا، فواكه ناضجة مهروسة مثل التفاح والموز والكمثرى والخوخ).

– من 9 إلى 11 شهرًا (الحبوب، مثل العدس والحمص والفاصوليا مطهوةً جيدًا ومهروسةً، والفاكهة مثل المشمش والعنب والبطيخ الأحمر، وخضار مثل السبانخ والخس والخيار والبندورة بالإضافة إلى صفار البيض وبياضه).

– من 7 إلى 8 أشهر (لحم خالٍ من الدهن، ودجاج بدون جلد – سمك مسلوق).

– سنة وما فوق (الحليب الكامل الدسم، والبيض الكامل، ومشاركة العائلة في الأطباق المحضرة).

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