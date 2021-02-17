السعودية | سعودي يكافح التصحر.. ويهدي الأشجار منذ 26 عاما

شكرا لقرائتكم سعودي يكافح التصحر.. ويهدي الأشجار منذ 26 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أخذ شاب سعودي على عاتقه، الاهتمام بالبيئة ومكافحة التصحر منذ 26 عاماً، فهو يهدي الأشجار لكل من يصافحهم، رغبة منه في نشر الخضرة، ورفع مستوى ثقافة مكافحة التصحر.

"عبيد العوني" عاشق الشجر والبيئة، والذي لقبته وزارة البيئة والمياه والزراعة بـ"محارب التصحر" حين غردت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" بفيديو تعريفي عنه، تقول: يُلهم الأجيال بحديثه حول إنقاذ الأشجار المعمرة ومبادرته لأشجار السدر، بعد علاقة فاقت 26 عاماً و10 آلاف شجرة.

العوني تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "إن أسباب محاربتي للتصحر بسبب ما حل في البيئة من جفاف، كما أن بعض القرى زحفت عليها الرمال، وهناك مناطق برية كانت تعج بالغطاء النباتي، وقد قمت بزيارتها ووجدتها صحراء جرداء، كما أن الشجرة إذا ماتت أو تدمرت، يتسبب ذلك بموت الكثير من المخلوقات التي تعيش على هذه الأشجار، كل هذا من أهم الأسباب التي جعلتني أتجه لمكافحة التصحر بكل أنواع وأساليبه".

وأشار إلى أن المبادرات الخاصة به بدأت منذ 26 عاماً، بعد ملاحظة بعض المواقع الجرداء التي قام بزراعتها ونشر البذور وغرس الأشجار، كما قام بالعديد من مبادرات الزراعة وإطلاق الكثير من الطيور في تلك المناطق، وعادت الطيور النادرة إلى تلك المواقع مجددا، والآن هي موجودة بأعداد كبيرة، كما أن هناك أشجاراً كبُرت ونمت وبدأت بإنتاج البذور.

2 صور عبيد العوني عبيد العوني عبيد العوني

وقال: "أحلم بأن أرى أمام كل منزل شجرة، لأنها هي الحياة، فالرؤية المستقبلية تكمن في نشر التوعية البيئية في المدارس والمنازل والمناطق البرية، وقد أضحت هذه الرؤية ضرورة هامة لبيئة صحية".