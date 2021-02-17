شكرا لمتابعة خبر عن ملتقى عصامي يسلط الضوء على مهارات الاتصال وتحمل ضغوط العمل وأهمية اللغة الإنجليزية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

تتواصل الدورات التدريبية وورش العمل المصاحبة لملتقى عصامي لتوظيف الأيتام لليوم الثالث على التوالي، والتي خصصت للمرشحين من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة، حيث عقدت ورشة عمل بقيادة المدرب أ.محمد الوسيدي مدرب ومرشد مهني معتمد من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تحت مسمى " منصة سبل للتثقيف والإرشاد المهني" . كما قدم د. عمر عبد الله آل هشبول المدرب المعتمد بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني دورة " التكيف وتحمل الضغوط والمرونة" وتعرف المشاركون من خلالها على آلية وخطوات التكيف ، وضرورة تحمل ضغوط العمل ، وأهمية المرونة في التعامل مع الضغوط وصعوبات العمل ، كما تفاعل المشاركون مع ورشة العمل التي أدارها د. يوسف بن إبراهيم النملة مستشار الموارد البشرية ، تحت مسمى "الإنجليزية لسوق العمل" .

ولأهمية مهارات الاتصال والتواصل سوف يشارك المرشحون يوم غد الخميس في ورشة عمل خصصت لهذا الغرض يقدمها أ.محمد الوسيدي المدرب والمرشد المهني ، إضافة إلى دورة بعنوان "التفكير النقدي والتحليل" من تقديم المدرب : أ. بندر شباب بن شميلان عضو هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

يشار إلى أن جمعية إنسان تسعى لرفع كفاءة المستفيدين وتزويدهم بمختلف المعارف و المهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل ، والإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بالعمل الوظيفي ، وترسيخ أهمية العمل بشكل عام في نفوس الأيتام ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية بمختلف المجالات. والانتقال بهم من الرعوية إلى التنموية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لهم، وتمكينهم من الإنتاج .