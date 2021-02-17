«حساب المواطن»: الإفصاح عن التسجيل بالتأمينات ضرورة لبحث الاستحقاق

أوضح برنامج حساب المواطن ضرورة الإفصاح عن الدخل إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائًلا: «هل السعودة تؤثر على حساب المواطن؟».

ورد حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، عبر موقع «تويتر»: «إذا كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية، فلا بد من الإفصاح عن الدخل المسجل ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وستتم دراسة استحقاقك مرة أخرى؛ فإذا كنت مستحقًّا فسيتم صرف الدعم».

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