«الموارد البشرية»: 3 خطوات لنقل ملكية المنشآت بالسجل التجاري نفسه

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المنشأة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أرجو تحويل منشأة إلى (تحت الإجراء) لنقل ملكيتها.. ما الخطوات؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «عند نقل ملكية المنشآت بالسجل التجاري نفسه، تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك القديم إلى (تحت الإجراء)، وفتح الملف للمالك الجديد».

وعن تعديل نطاق المنشأة قال: «يمكن لأي منشأة تعديل نطاقها تدريجيًّا، من خلال توظيفها العمالة الوطنية، وتسجيل هذه العمالة في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

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