السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم غداً حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنوداً"



الرياض 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية غداً، حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الأطفال المجندون ضحايا وليسوا جنوداً"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استغلال الأطفال في التجنيد، بمشاركة الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومختصين محليين ودوليين.

ويشارك في حلقة النقاش معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وتهدف حلقة النقاش المكونة من جلستين إلى التوعية بظاهرة تجنيد الأطفال وتسليط الضوء إعلامياً ودولياً على هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين الجهات المهتمة والعاملة في مجال حماية الأطفال من التجنيد، إضافة إلى إعادة تأهيل الأطفال المجندين واستعراض أفضل الممارسات حول ذلك، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير العمل الإنساني للحد من هذه الظاهرة.

ودعا المركز الراغبين بمتابعة أعمال حلقة النقاش، الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://www.ksrelief.org/reg/index2.

// انتهى //

10:52ت م

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