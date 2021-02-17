السعودية اليوم / 3305 جلسات افتراضية لطلبة جامعة الحدود الشمالية



عرعر 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

قدمت جامعة الحدود الشمالية 3305 جلسات بنظام الفصول الافتراضية، بلغ عدد الحاضرين فيها دون تكرار 70799 حاضراً، بمدة إجمالية بلغت 11753 ساعة، وذلك خلال الفترة 7 - 11 / 2 / 2021 م.

واستعرضت الجامعة - عبر تقرير - لتلك المدة بسير عملية التعليم - عن بعد-، أنه تم إنشاء 5104 لوحات نقاش تعليمية وفتح 2955 ملفاً و 5625 تسجيل دخول عبر نظام البلاد بورد و 3314 تقييماً.

يُذكر أن جامعة الحدود الشمالية أنشأت منذ بداية التعليم - عن بعد - غرفة عمليات لأعضاء هيئة التدريس، ودعماً فنياً في أدوات التعليم الإلكتروني، حيث قامت عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم - عن بعد - بإعداد الخطة البديلة لإتمام العملية التعليمية وجاهزية العمادة من حيث البرمجيات المتصلة بـ "الإنترنت" والمقررات المحوسبة على نظام بلاك بورد، وحلقات النقاش بين عضو هيئة التدريس والطلبة وكيفية عرض الدروس والواجبات والاختبارات القصيرة.

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10:49ت م

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