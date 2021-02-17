السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 61 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمحافظة الجموم



مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية محافظة الجموم 61 جولة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق المركزية خلال الـ 24 ساعة الماضية للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة الأنشطة والممارسات، كما ألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

// انتهى //

10:37ت م

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مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية محافظة الجموم 61 جولة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق المركزية خلال الـ 24 ساعة الماضية للتأكد من الالتزام بالتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد واستكمالاً لجهودها الرقابية.وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابية الميدانية ومتابعة الأنشطة والممارسات، كما ألزمت جميع المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، داعيةً المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.// انتهى //10:37ت م0042

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