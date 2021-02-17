السعودية اليوم / أكثر من 51 ألف مستفيد من خِدْمات عيادات "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران



نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

قدّمت عياداتُ "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتِها لـ 51508 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأبانت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 24639 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مركز "تأكد" 26869 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.

يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يشعرون بأعراض فيروس

فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يشعرون بأعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".

// انتهى //

10:08ت م

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نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسقدّمت عياداتُ "تطمن" ومركز "تأكد" في نجران خدماتِها لـ 51508 مستفيدين، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وأبانت "صحة نجران" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" بلغ 24639 مستفيداً، وذلك عبر 8 عيادات، موزعة على مدينة نجران وبقية محافظات المنطقة، فيما بلغ عدد المستفيدين من خِدْمات مركز "تأكد" 26869 مستفيداً عن طريق مسار السيارات.يُذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل مَنْ يشعرون بأعراض فيروس كورونا مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو احتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستي الشم والتذوق، وذلك دون حجز موعد.فيما خُصصت مراكز "تأكد"، للذين لا يشعرون بأعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //10:08ت م0038

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