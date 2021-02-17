السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 7556 إصابة جديدة بكورونا و560 وفاة



برلين 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجّلت ألمانيا 7556 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانياأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليونين و350 ألفا و399 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 66 ألفًا و164 وفاة، مبينًا أن عدد المتعافين بلغ نحو مليون و350 ألفا و399 حالة.

// انتهى //

09:51ت م

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برلين 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجّلت ألمانيا 7556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و560 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية في ألمانياأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليونين و350 ألفا و399 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 66 ألفًا و164 وفاة، مبينًا أن عدد المتعافين بلغ نحو مليون و350 ألفا و399 حالة.// انتهى //09:51ت م0036

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