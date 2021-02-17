السعودية اليوم / تسجيل 48 وفاة و1717 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1717 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 741.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.750 حالة وفاة.

// انتهى //

09:41ت م

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بروكسل 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 1717 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و48 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 741.205 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 21.750 حالة وفاة.// انتهى //09:41ت م0033

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