جديد الجوازات .. نظام المرسل الإلكتروني ومشروع المباني الذكية والقاعات الافتراضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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في إطار اهتمام المديرية العامة للجوازات بتطوير خدماتها ، ومواكبة التطورات التكنولوجية اعتمدت مؤخراً نظام المرسل الإلكتروني ومشروع المباني الذكية ونظام تحديد المسار.

وتشمل هذه الخدمات بالتفصيل ما يلي:

* نظام المرسل الإلكتروني :

وهي خدمة تراسل وثائق إلكترونية داخل وخارج القطاع وذلك بالاستفادة من البنية التحتية للاتصالات واستبدال أجهزة الفاكس التقليدية وترشيد الإنفاق في ذلك .

ويتميز هذا النظام بالتكامل مع شبكات الاتصالات وإمكانية الربط مع نظام الاتصالات الإدارية وتأمين تسليم وثيقة الفاكس إلى المستخدم.

* مشروع المباني الذكية:

وذلك بمبنى جوازات منطقة الرياض كمرحلة أولى وينقسم المشروع إلى ثلاثة أقسام :

1- نظام Appspace1، وهو تطبيق يقوم من خلاله المراجع بحجز موعده إلكترونيًّا وتوجيهه لمكان تنفيذ الخدمة، وبعد الانتهاء من الخدمة يقوم المراجع بتقييم الموظف بعد ذلك بشكل إلكتروني.

كما تم استبدال جميع البنرات التقليدية السابقة بشاشات عرض إعلانية رقمية، يمكن التحكم فيها عن بعد مع إمكانية ربطها بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجوازات وعرضها بشكل مباشر، ويمكن استخدامها للتعريف بأنظمة الجوازات وإيصال الرسائل الإعلامية والتوعوية، وتتميز بأنها شاشات عرض إلكترونية وتدعم نظام الترقيم الإلكتروني.

2- نظام تحديد المسار wayfinding، والذي يسهل على المراجعين والزائرين عملية الوصول لصالات الخدمات من خلال عرض يقدَّم داخل كل صالة يرسم للمستفيد طريق الذهاب للصالة المطلوبة من موقع تواجده أمام النظام الذكي.

3- تطبيق الهاتف الذكي، وهو تطبيق خاص بجوازات منطقة الرياض يعمل على إرشاد المستخدم إلى مقر الجوازات عن طريق Google Maps، وعند دخول المستفيد إلى المبنى وتوصيل هاتفه الذكي بشبكة الجوازات المخصصة للتطبيق يمكن للزائر أو المراجع الاستفادة من الخدمات التالية:

– اختيار الخدمة المطلوبة من الجوازات

– عرض المتطلبات اللازمة لاستكمال الخدمة المطلوبة

– إنشاء تذكرة رقمية للصالة المعنية بالخدمة

– عرض المسار إلى الصالة المطلوبة من مكان تواجد المستفيد

– تقييم مستوى الخدمة المقدمة.

* قاعات الاجتماعات الافتراضية والفصول الذكية (برق):

وهي خدمة تمكن المسؤول من التواصل مع موظفيه عبر غرف افتراضية لا تتطلب الحضور الشخصي لقاعات الاجتماعات الحقيقية أي يستطيع المستفيد من خلال جهاز الاتصال المرئي الخاص به أو الجهاز الصوتي (IPT) حضور الاجتماع بمكتبه أو أي مكان آخر حتى من خلال جواله الشخصي .

وتم تخصيص قاعة اجتماعات افتراضية لكل إدارة بالمديرية العامة للجوازات محمية برقم سري قابل للتعديل وبخصائص يحددها المسؤول لدى الإدارات، بالإضافة لتحديد قاعات اجتماعات افتراضية كذلك لكل مدير جوازات منطقة للتواصل مع موظفيه.

ويأتي تدشين هذه الخدمات في إطار سعي المديرية العامة للجوازات إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، وتوسيع قائمة الخدمات الإلكترونية والاتصالية لمنسوبيها المستفيدين؛ لضمان سرعة الإجراء وجودة الخدمة المقدمة.

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