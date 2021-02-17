الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

أسلاك تقرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين بأكثر من 35 مليونًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020 م.

حصة السهم ريال واحد:

وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبلغ الموزع 35 مليونًا و100 ألف ريال وحصة السهم من التوزيع واحد ريال، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10.

الاستحقاق الأحد المقبل:

ولفتت شركة أسلاك إلى أن يوم الاستحقاق الأحد سيكون الأحد المقبل والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بتداول في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان إيداع أرباحهم دون تأخير.



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