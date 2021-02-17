فاينانشيال تايمز: محمد بن سلمان يمضي قدمًا في خططه التنموية الضخمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يمضي قدمًا في خططه التنموية الضخمة، وجاء ذلك تعليقًا على عزم الحكومة السعودية على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

وتابع التقرير: ستتوقف المملكة عن منح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية لها في السعودية، وذلك في غضون ثلاث سنوات في أحدث تحرك للدولة لجذب المجموعات والشركات العالمية للاستثمار في الرياض.

ولفت إلى أن الإجراء سيتم تنفيذه من قبل كيانات بما في ذلك وكالات ومؤسسات وصناديق مملوكة للحكومة، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2024، وهذه الخطوة ستتعلق بالعقود التي أبرمتها مجموعات أجنبية مع أقوى الكيانات في المملكة، بما في ذلك أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف التقرير أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع إيرادات أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعيدًا عن إيرادات النفط، وفي سبيل ذلك تم إنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع عملاقة من شأنها تحديث البنية التحتية وجذب الشركات الأجنبية.

تطوير المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات

وقال وزير الاستثمار، خالد الفالح، مغردًا على تويتر إن القرار سيخلق آلاف الوظائف وينقل الخبرات، حيث سيسهم في تطوير المحتوى المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف التقرير إلى ذلك قائلًا: هذا القرار من شأنه أن يحث الشركات على اتخاذ خطوات استباقية وتشجيع الوافدين الجدد إلى المنطقة على زيارة الرياض أولًا.

إعلان محمد بن سلمان عن استراتيجية الرياض

وكان قد أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجية لتطوير مدينة الرياض كجزء من خطط تنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد، مؤكدًا على أن الهدف من ذلك هو أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات في العالم، وجاء ذلك خلال حوار مع السيناتور ماتيو رينزي رئيس الوزراء الإيطالي السابق، أثناء مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار في جلسة حوار بعنوان مستقبل الرياض.

ويُذكر أن هناك 24 شركة دولية كانوا قد أعلنت عزمها على نقل مقارهم الرئيسية إلى الرياض في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، الشهر الماضي في العاصمة، بما في ذلك مجموعة الهندسة الأمريكية Bechtel وشركة الفنادق الهندية Oyo.

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