أمطار وأتربة متوقعة على المدينة المنورة حتى الثامنة مساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطارًا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .

رياح وأتربة:

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العلا – العيص – خيبر، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة).

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.



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