كورال بلوم جزيرة خضراء فاخرة ستثير إعجاب زوارها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

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ما تزال أصداء إعلان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عن جزيرة كورال بلوم مستمرة في وسائل الإعلام العالمية، مشيدة بتلك الجزيرة التي ستكون وجهة فاخرة لزوار السعودية.

كورال بلوم نموذج للجزيرة الصديقة للبيئة

ووصف موقع interesting engineering كورال بلوم بأنها جزيرة خضراء فاخرة، من المؤكد أنها ستثير إعجاب زوارها، نظرًا لمميزاتها وأنها صديقة للبيئة، وهذا ما أكده جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، حيث قال إن الطبيعة هي أهم الأصول في العالم، وكجزء من التزام المملكة الذي لا هوادة فيه بأن تصبح أول وجهة سياحية متجددة في العالم، فقد تم وضع معايير جديدة دوليًا من خلال تنفيذ سياسات لتعزيز البيئة للأجيال القادمة.

وقد تم تصميم كورال بلوم لحماية وتعزيز الحالة الطبيعية البكر لجزيرة الشريرة، في حين يتم إنشاء موائل جديدة (الموئل‏ هو منطقة إيكولوجية أو بيئية تعيش فيها أنواع معينة من الحيوانات أو النباتات)، من خلال المناظر الطبيعية.

توفير جميع وسائل الراحة

وستكون تلك الجزيرة متاحة بحلول نهاية عام 2022، مع توفير جميع وسائل الراحة في الجزيرة، بما في ذلك المنتجعات والفنادق، والتي وضعت أهدافًا صارمة للحفاظ على استخدام الطاقة المتجددة والتأكيد على الحفاظ على المياه وإعادة استخدامها.

ويجري تطوير المشروع على مساحة تزيد عن 28000 كيلومتر مربع من الأراضي والمياه على طول الساحل الغربي في السعودية، والتي تتميز أيضًا بأودية جبلية وبراكين كامنة وكثبان صحراوية واسعة ومواقع ثقافية وتراثية قديمة، ويتم التعامل مع جميع مناطق المشروع ببدائل صديقة للبيئة.

وكان موقع كاوا نيوز فد ذكر أن هذا المشروع يهدف إلى وضع معيار جديد في التنمية المستدامة، والجمع بين فكرتين متباينتين على ما يبدو: استقبال عدد كبير من السياح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المجتمع المحلي، والنظام البيئي الذي تقوم عليه السياحة.

كما تظهر شركة البحر الأحمر للتطوير التزامًا واضحًا بتحقيق نسبة حفظ بيئي تصل إلى 30% بحلول عام 2040، وتطور الشركة أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة، ويشمل ذلك إنشاء محطات تبريد مناطق مركزية لضمان راحة الضيوف على امتداد أنحاء الوجهة.

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