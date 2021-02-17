منخفض عملاق يؤثر على السعودية وأجواء باردة جدًا مع أمطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه تشكل منخفض عملاق على شرق المتوسط وبدأ تأثيره عليها وعلى مصر وشمال المملكة.

طقس بارد جدًا:

وتوقع الحصيني في تغريدات له عبر تويتر، أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة فجر اليوم الأربعاء على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، ومتوقع المزيد من الانخفاض في الحرارة عليها لتكون الأجواء تميل للبرودة وتزداد البرودة شمال لتصبح باردة جدًا.

خريطة الأمطار:

وتابع: متوقع من اليوم أن تبدأ الحرارة تدريجيًا في الانخفاض على مناطق مكة المكرمة وحائل فالقصيم ومقدار الانخفاض من 7 إلى 11 درجة عما سجلته أمس الثلاثاء، ومتوقع خلال الـ 36 ساعة من اليوم إلى يوم غد الخميس ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، وأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والقصيم وجنوبي المدينة المنورة وحائل وشمالي الرياض والشرقية، ثم تمتد الأمطار من الخميس إلى الباحة ونجران وعسير وشرق وصولًا إلى الرياض بما فيها العاصمة الرياض فالشرقية.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (حائل، القصيم، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، المدينة المنورة).

كما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك.



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