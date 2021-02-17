جامعة الملك خالد عن تنبيهات التنورة ومنع المكياج: اجتهاد لا يمثل الإجراءات الرسمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني _ ابها

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ردت جامعة الملك خالد، على ما تم تداوله بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات وتنبيهات بشأن التنورة ومنع المكياج والالتزام بالنقاب، مؤكدةً أن ما تم تداوله هو تنبيهات أرسلتها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة في شطر الطالبات في كلية التمريض بمحافظة خميس مشيط من خلال نظام البلاك بورد بصورة اجتهادية وبعيدًا عن السياق الإداري الرسمي.

ليست إجراءات رسمية:

وقال المتحدث باسم جامعة الملك خالد الدكتور مفلح بن زابن القحطاني، إن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة ولا يعكس واقع تدريب طالبات كليات الجامعة في جهات التدريب، مشيرًا إلى أن لائحة الجامعة في هذا الجانب تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط جهات التدريب، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقرّة حاليًا، مشددًا على أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ما حدث.

تنبيهات التنورة والنقاب:

وجاء توضيح جامعة الملك خالد بناء على تنبيهات إحدى منسوبات الجامعة للطالبات تضمنت الالتزام بالزي الرسمي الذي تم تحديده من إدارة الكلية وإدارة التدريب العملي في المستشفيات، وهو أن تكون التنورة سوداء وواسعة وطويلة، وارتداء بنطلون تایت تحت التنورة أو جوارب طويلة، ولاب كوت أبيض عليه شعار الجامعة (يتم استلامه من وحدة شؤون الطالبات بالكلية)، ويمنع اللاب كوت الضيق والقصير وغير لاب كوت الكلية، والالتزام بحجاب ونقاب أسود (النقاب للجميع بناءً على طلب إدارة المستشفيات)، وارتداء الماسك تحت النقاب إذ إن ارتداء النقاب لوحده غير مسموح بناء على طلب إدارة التدريب في المستشفيات.

ممنوع المكياج:

كما يمنع منعا باتًا أي نوع من أنواع المكياج، والأظافر الطويلة والمناكير، والحذاء المسموح اللون الأبيض أو الأسود، وعلى جميع الطالبات الذهاب من الكلية إلى أماكن التدريب عن طريق الباصات المخصصة للتدريب من مقر الكلية في المحالة، وعلى جميع الطالبات الرجوع من أماكن التدريب إلى مقر الكلية عن طريق الباصات المخصصة للتدريب، وفي حال رغبت الطالبة الذهاب إلى أماكن التدريب بأي وسيلة توصيل غير باصات الكلية والرجوع منها، يستوجب ذلك طلبًا من ولي الأمر يُقدم إلى إدارة الكلية في كلية التمريض شطر البنين في العصان، وعلى جميع الطالبات التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (کوفید-19) وتحميل تطبيق توكلنا.



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