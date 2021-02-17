عمرو أديب يتعرض لحادث مروري وحالته الصحية مستقرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تعرض الإعلامي المصري عمرو أديب لحادث مروري أدى إلى دخوله المستشفى لإجراء بعض الفحوصات للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي والاطمئنان على حالته الصحية.

تفاصيل الحادث:

أكدت إدارة قناة “MBC مصر”، أن عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليًا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد.

وكان أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز، ونُقل أديب على أثر ذلك لمستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز حيث الجميع بحالة صحية طيبة.

وقالت MBC مصر في بيان لها إن الإعلامي الشهير في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

الحكاية مع عمرو أديب:

يُذكر أن الإعلامي يُقدم عبر شاشة “MBC مصر، برنامج الحكاية مع عمرو أديب يوميًا من الجمعة إلي الاثنين في تمام العاشرة مساء.

جدير بالذكر أن عمرو أديب، هو مذيع ومقدم برامج مصري يرأس محطة نجوم أف إم إذاعة مصرية، وشارك في إدارة عدد من المشروعات التي يمتلكها “آل أديب” في مصر، تزوج مرتين الأولى من “أماني سوكا” ولديه منها خالد، ولاحقًا تزوج من الإعلامية لميس الحديدي ولديه ولدان ويعيش في القاهرة.



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