قبل 35 عاماً.. صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك فهد خلال حدث تاريخي

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الثلاثاء)، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، قبل 35 عامًا.

ويظهر في الصورة الملك سلمان وعلى يمينه الأمير مشعل بن عبدالعزيز ثم الملك فهد، وذلك خلال افتتاح مركز تليفزيون المدينة المنورة، بتاريخ 24-2-1407هـ، الموافق 27-10-1986م.

وشهد الافتتاح الإعلان التاريخي للملك فهد باستخدام لقب (خادم الحرمين الشريفين) بدلا من لقب (صاحب الجلالة).

Source akhbaar24.argaam

