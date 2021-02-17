من بينها القبض على سارقي محل الجوالات بالرياض.. “الأمن العام” يستعرض تفاصيل جرائم تم القبض على مرتكبيها (فيديو)

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استعرض الأمن العام عددًا من الجرائم التي نجحت قواته في القبض على مرتكبيها بمختلف المناطق خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح مقطع فيديو نشره “الأمن العام” تمكن رجال الأمن في القصيم من إلقاء القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية في الهواء، وتوثيق ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت قوات الأمن في الرياض من القبض على مواطن قاد مركبته عاكسًا اتجاه السير في أحد الطرق الرئيسية، وتوثيق ذلك ونشره.

وألقت القبض على مواطنين قاما بالاعتداء على حارس أمن أحد المجمعات التجارية لمنعه لهما من الدخول في مكة المكرمة، كما تم إلقاء القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن وقام بسلب أموال العمالة الوافدة في المدينة المنورة.

كما تمكنت من القبض على 3 مواطنين قاموا بارتكاب عدة سرقات من المنازل في جدة، تُقدر قيمتها بـ50 ألف ريال، بالإضافة إلى القبض على مواطنين قاما بسرقة محل جوالات بالرياض، في واقعة تم تداولها بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي.

Source akhbaar24.argaam

