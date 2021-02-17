- 1/2
- 2/2
︎ :
.
تعرّض الإعلامي المصري عمرو أديب لحـادث مروري مروع في أحد الطرق الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر مساء أمس (الثلاثاء).
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحـادث وقع بسبب اصطدام سيارة مسرعة من الخلف بسيارة أديب ما تسبب في اختلال الأخيرة واصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير أمامها.
وأوضحت أن الفرق الإسعافية باشرت موقع الحـادث وجرى نقل أديب إلى المستشفى، مشيرةً إلى أنه خرج بعد إجراء الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحـادثة، حيث أظهرت تحطم واجهة السيارة الأمامية بشكل كامل.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامي المصري عمرو أديب يتعرض لـحادث مروري وينقل للمستشفى للعلاج (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.