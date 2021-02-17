الإعلامي المصري عمرو أديب يتعرض لـحادث مروري وينقل للمستشفى للعلاج (صور)

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تعرّض الإعلامي المصري عمرو أديب لحـادث مروري مروع في أحد الطرق الرئيسية بمدينة السادس من أكتوبر مساء أمس (الثلاثاء).

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الحـادث وقع بسبب اصطدام سيارة مسرعة من الخلف بسيارة أديب ما تسبب في اختلال الأخيرة واصطدامها بسيارة أخرى كانت تسير أمامها.

وأوضحت أن الفرق الإسعافية باشرت موقع الحـادث وجرى نقل أديب إلى المستشفى، مشيرةً إلى أنه خرج بعد إجراء الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحـادثة، حيث أظهرت تحطم واجهة السيارة الأمامية بشكل كامل.

Source akhbaar24.argaam

