“توكلنا” يتيح خدمة حجز موعد لفحص كورونا.. تعرف على طريقة الحجز

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أتاح تطبيق “توكلنا” خدمة حجز موعد لفحص “كورونا” مجددًا، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الخلل التقني الذي تعرض له التطبيق.
وبين التطبيق أنه بات الآن بإمكان المستخدم حجز موعد للفحص بطريقة سهلة خلال أقل من دقيقة، لافتاً إلى أنه بإمكان المستخدمين أيضاً حجز موعد لأحد التابعين لهم.
واستعرض التطبيق بالفيديو والصور طريقة حجز الموعد، وكيفية استعراض نتائج الفحص بسهولة عبر التطبيق نفسه.
Source almnatiq
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