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“توكلنا” يتيح خدمة حجز موعد لفحص كورونا.. تعرف على طريقة الحجز

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أتاح تطبيق “توكلنا” خدمة حجز موعد لفحص “” مجددًا، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الخلل التقني الذي تعرض له التطبيق.

وبين التطبيق أنه بات الآن بإمكان المستخدم حجز موعد للفحص بطريقة سهلة خلال أقل من دقيقة، لافتاً إلى أنه بإمكان المستخدمين أيضاً حجز موعد لأحد التابعين لهم.

واستعرض التطبيق بالفيديو والصور طريقة حجز الموعد، وكيفية استعراض نتائج الفحص بسهولة عبر التطبيق نفسه.

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Source almnatiq


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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