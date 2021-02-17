︎ : .

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب، حيث أمهلت ممارسي أنشطة الاستيراد 6 أشهر لتصحيح الأوضاع.

وبحسب ما ذكرت وزارة البيئة على موقع تويتر، تمنح لائحة ممارسي أنشطة استيراد وبيع الحطب والفحم 6 أشهر لتصحيح الأوضاع، فيما تهدف اللائحة إلى تحديد العقوبات الخاصة بمخالفات الاحتطاب، وتنظيم عمليات استيراد ونقل وتخزين وبيع الحطب والفحم.

أهداف اللائحة :

وكذلك تطبيق الضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، وتحديد دور المركز في التنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، وأيضًا تنظيم عمليات التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وتحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في المجال.

غرامة للمخالفين:

وتنص اللائحة على أن قيمة غرامات المخالفين ما بين ألف إلى 20 مليون ريال، وتتضاعف في حال تكرار المخالفة. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر 6 أهداف للائحة التنفيذية للاحتطاب والغرامة مليونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.