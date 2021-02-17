انخفاض درجات الحرارة.. و«الحصيني» يتوقع أمطارًا وتساقُط ثلوج

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تبدأ الحرارة تدريجيًّا في الانخفاض مع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة، مشيرًا إلى احتمال تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع من اليوم الأربعاء 5/7/1442هـ أن تبدأ الحرارة تدريجيًّا في الانخفاض على مناطق مكة وحائل والقصيم، ومقدار الانخفاض من (7) درجات إلى (11) درجة عما سجلته أمس الثلاثاء 4/7/1442هـ».

وأضاف الحصيني: «متوقع اليوم الأربعاء 5/7/1442هـ –بإذن الله– أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم، وجنوب المدينة وحائل، وشمال الرياض والشرقية، ثم تمتد الأمطار –بإذن الله– من الخميس 6/7/1442هـ إلى الباحة ونجران وعسير، وشرقًا وصولًا إلى الرياض –بما فيها العاصمة الرياض– فالشرقية».

وأشار الحصيني، في تغريدة أخرى، إلى احتمال تساقط ثلوج على مرتفعات تبوك والشمالية، من اليوم الأربعاء 5/7هـ إلى الخميس 6/7/1442هـ، لافتًا إلى «تشكل منخفض عملاق على شرق المتوسط، بدأ تأثيره على مصر وشمال المملكة، وانخفاض في الحرارة فجر اليوم الأربعاء 5/7/1442هـ على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف والمدينة»، متوقعًا مزيدًا من الانخفاض في الحرارة لتميل الأجواء إلى البرودة، وتزداد البرودة شمالًا لتصبح باردة جدًّا».

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، والقصيم، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، بينما تنشط الرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك.

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