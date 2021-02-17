لمن يواجهون مشكلة.. «توكلنا» يوضح الإصدار المطلوب لفتح التطبيق بالهاتف

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن إصدارات التطبيق عبر الهواتف الذكية شرط لفتحه؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي مشكلة في التطبيق.. ما يدخل لازم متصفح.. ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «يرجى التأكد من أن إصدار التطبيق لديك أندرويد 2.6.3 – آيفون 2.6.3 – هواوي 2.6.3».

كما أوضح تطبيق «توكلنا»، موعد ظهور كامل الخدمات عبر التطبيق؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم تحديث التطبيق ولم تظهر لي محفظتي؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «قريبًا ستعود كامل الخدمات في تطبيق (توكلنا)».

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