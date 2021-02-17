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لمن يواجهون مشكلة.. «توكلنا» يوضح الإصدار المطلوب لفتح التطبيق بالهاتف

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الرياض - محمد عبدالله - جدد التذكير بموعد ظهور كامل الخدمات

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أن إصدارات التطبيق عبر الهواتف الذكية شرط لفتحه؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «عندي مشكلة في التطبيق.. ما يدخل لازم متصفح.. ما الحل؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق توكلنا عبر موقع «تويتر»: «يرجى التأكد من أن إصدار التطبيق لديك أندرويد 2.6.3 – آيفون 2.6.3 – هواوي 2.6.3».

كما أوضح تطبيق «توكلنا»، موعد ظهور كامل الخدمات عبر التطبيق؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تم تحديث التطبيق ولم تظهر لي محفظتي؟».

ورد الحساب الرسمي لتطبيق «توكلنا» عبر موقع «تويتر»: «قريبًا ستعود كامل الخدمات في تطبيق (توكلنا)».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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