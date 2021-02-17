السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية



مكة المكرمة 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في البلديات الفرعية أمس، حملات رقابية لإزالة الظواهر السلبية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأسفرت الحملات عن إزالة 35 حاجزاً خرسانياً، إلى جانب حصر 82 سيارة تالفة، كما ألزمت الأمانة أصحاب المباني "تحت الإنشاء" بإزالة مخلفات البناء من الأراضي الفضاء ورفع مخلفات أعمالهم وتطبيق اشتراطات السلامة، مؤكدة المتابعة المستمرة لجميع المواقع، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفين، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.

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09:18ت م

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