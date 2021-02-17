السعودية اليوم / كازاخستان تسجل 796 إصابة جديدة بكورونا



نور سلطان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

سجلت كازاخستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 796 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 204 آلاف و55 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 1051 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 187 ألفاً و545 حالة.

// انتهى //

09:09ت م

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نور سلطان 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واسسجلت كازاخستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأفادت وزارة الصحة في كازاخستان أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 204 آلاف و55 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 1051 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 187 ألفاً و545 حالة.// انتهى //09:09ت م0027

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