السعودية اليوم / وفاة رئيس الإكوادور الأسبق غوستافو نوبوا



كيتو 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

توفي الرئيس الإكوادوري الأسبق غوستافو نوبوا، أمس، عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأوضح رئيس الإكوادور الحالي لينين مورينو الليلة الماضية، أن الرئيس الأسبق توفي بعد معاناة مع المرض في أحدى مستشفيات ميامي، معلناً الحداد في البلاد تكريماً لذكرى غوستافو.

وكان غوستافو نوبوا محامياً وأستاذاً جامعياً، وتولى منصب حاكم ولاية غوياس وعاصمتها غواياكيل وشغل منصب نائب الرئيس لسنتين قبل أن يكمل السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية معوض، وقد ربط اقتصاد بلاده بالدولار في عام 2000 م وتخلى عن المنصب في 2003 م .

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