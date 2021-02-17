

نجران 05 رجب 1442 هـ الموافق 17 فبراير 2021 م واس

رأس معالي رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي أمس، اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد بالجامعة، وذلك بمقر الجامعة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال، وكذلك التشريعات المنظمة والفرص المتاحة للاستثمار في الجامعة، والتوصيات والقرارات المهمة لتفعيل الاستثمار وتنمية موارد الجامعة.

وأكد معالي رئيس جامعة نجران، أهمية الاستثمار في الجامعة تزامنًا مع النظام الجديد للجامعات؛ وضرورة التكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة في الجامعة لتوحيد الجهود نحو تحقيق أهداف مصلحة الجامعة للاستثمار في المكان والإنسان، ووضع خارطة طريق لرسم معالم الطريق الاستثماري للجامعة والانخراط الذكي لمنظومة التنمية والاستثمار المنشودة في ظل رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

08:48ت م

0025





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار والأوقاف وتنمية الموارد بالجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.