التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط السعودية

محمد الفلاح - الأربعاء 17 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية.



وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط السعودية.

وأوضح العميد المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكثفت مليشيا الحوثي الإرهابية من هجماتها على جنوب السعودية في الفترة الماضية عبر إرسال طائرات بدون طيار مفخخة منها ما تم تصنيعه في إيران، ما أسفر عن أضرار مادية كان أحدثها الحريق الذي اندلع في إحدى الطائرات المدنية في مطار أبها الأسبوع الماضي.