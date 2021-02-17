شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف وتدوير لرؤساء بلديات في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عدة قرارات تدوير وتكليف لرؤساء بلديات بالمنطقة، وذلك ضمن إستراتيجية أمانة المنطقة للاستفادة من الخبرات الوطنية الشابة المؤهلة في إدارة شؤون البلديات، بهدف تطوير منظومة العمل البلدي في الأمانة. وقد شملت قرارات التكليف كلاً من: علي بن سعيد آل جلبان رئيساً لبلدية بيشة، وعائض إبراهيم المحجاني رئيساً لبلدية الساحل، وأحمد بن عامر العربي رئيساً لبلدية المجاردة، ومحمد بن عبدالله العاصمي رئيساً لبلدية قنا، وعبدالله فايز الرياعي رئيساً لبلدية الواديين، ومتعب بن عبدالله القحطاني رئيساً لبلدية البرك، ومبارك عايض الشهراني رئيساً لبلدية الأمواه، وخالد يحيى آل قليلة رئيساً لبلدية صمخ، وعلي مرعي الشهراني رئيسا لبلدية الفرشة. وأكد أمين منطقة عسير أن هذه القرارات جاءت لما يقتضيه مصلحة العمل البلدي والتنموي، مطالباً من رؤساء البلديات بإنهاء دور الاستلام والتسليم في ما بينهم وتزويد الأمانة بذلك.