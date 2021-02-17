شكرا لمتابعة خبر عن تصرف نبيل من مقيم إثيوبي حول له مواطن 65 ألف ريال لحسابه عن طريق الخطأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن في محافظة وادي الدواسر، غازي الدوسري، عن رد فعل مقيم بعد أن حول للأخير في حسابه 65 ألف ريال عن طريق الخطأ.

وذكر الدواسري، وفقا لـ"عكاظ"، أنه تفاجئ بعدم وصول المبلغ المحول للشخصالذي كان من المفترض أن يستلمه.

وأضاف أن المقيم الإثيوبي قام برد المبلغ إلى حسابه مرة أخرى دون ترد، مشيداً بهذا التصرف النبيل مؤكداً أنه قام بتكريم المقيم وتسليمه مكافأة مالية.