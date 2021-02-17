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تصرف نبيل من مقيم إثيوبي حول له مواطن 65 ألف ريال لحسابه عن طريق الخطأ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مواطن في محافظة وادي الدواسر، غازي الدوسري، عن رد فعل مقيم بعد أن حول للأخير في حسابه 65 ألف ريال عن طريق الخطأ.

وذكر الدواسري، وفقا لـ"عكاظ"، أنه تفاجئ بعدم وصول المبلغ المحول للشخصالذي كان من المفترض أن يستلمه.

وأضاف أن المقيم الإثيوبي قام برد المبلغ إلى حسابه مرة أخرى دون ترد، مشيداً بهذا التصرف النبيل مؤكداً أنه قام بتكريم المقيم وتسليمه مكافأة مالية.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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